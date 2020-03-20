В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Весенний призыв в России из-за нового коронавируса переноситься не будет. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он отметил, что призыв граждан на военную службу будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля.

По словам Шойгу, всех призывников перед отправкой к местам службы проверят на коронавирус. Кроме того, после прибытия в воинские части они пройдут двухнедельный карантин. «В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», — сказал Шойгу и добавил, что руководство Минобороны и Генштаба прошло тесты на коронавирус, инфекцию ни у кого не нашли.

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.

По последним данным, в России выявлены 199 заразившихся коронавирусной инфекцией. Девять из них уже поправились и выписаны из больницы. Также вылечились трое российских пассажиров лайнера Diamond Princess.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!