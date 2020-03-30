Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации в понедельник 30 марта.
Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил — согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек.
20 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв не будет переноситься из-за коронавируса. Министр добавил, что все призывники перед отправкой к местам службы пройдут проверку на коронавирус. Они также будут две недели находиться в карантине после прибытия в воинские части.
По данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения