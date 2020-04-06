В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев в Москве (591), Московской области (82), Санкт-Петербурге (35) и Республике Коми (31). В Татарстане выявлено 16 новых пациентов, в Краснодарском крае — 11. По 10 новых случаев в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. В остальных регионах — мене 10 зараженных за сутки.

Впервые коронавирус выявили в Карелии. Там сейчас два случая.

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