Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: заразившихся выявили в Алтайском крае и Приморье.

В Алтайском крае коронавирус подтвержден у пять человек, сообщается на сайте правительства региона. Общее число зараженных в крае достигло 12 человек.

«Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений. Ещё два случая — заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжёлой формой плеврита у одного пациента и пневмонии — у второго», —говорится в сообщении.

В Приморье коронавирус выявили у прилетевшей из Мексики женщины, сообщается на сайте правительства региона. Пациентка госпитализирована и находится в состоянии средней степени тяжести. Официально на территории Приморского края подтверждены восемь случаев инфицирования.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период в стране умерли 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

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