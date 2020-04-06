Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: заразившихся выявили в Алтайском крае и Приморье.
В Алтайском крае коронавирус подтвержден у пять человек, сообщается на сайте правительства региона. Общее число зараженных в крае достигло 12 человек.
«Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений. Ещё два случая — заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжёлой формой плеврита у одного пациента и пневмонии — у второго», —говорится в сообщении.
В Приморье коронавирус выявили у прилетевшей из Мексики женщины, сообщается на сайте правительства региона. Пациентка госпитализирована и находится в состоянии средней степени тяжести. Официально на территории Приморского края подтверждены восемь случаев инфицирования.
В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период в стране умерли 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения