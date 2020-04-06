Названа причина роста заражений коронавирусом в самоизолировавшейся Москве

Рост числа случаев заражения коронавирусом в Москве связан с увеличением выявляемости среди тех, кто заразился до введения режима самоизоляции. Такую причину РИА Новости назвал директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
Он отметил, что инкубационный период у инфекции в среднем длится 14 дней, поэтому сейчас у людей начинают появляться симптомы. «Если за три дня прошло, то, видимо, это было что-то другое», — добавил он.
После объявления особого режима в столице 30 марта количество выявляемых ежедневно новых фактов заражения в среднем колеблется между 400 и 600. За этот период самый низкий показатель по заражениям был зарегистрирован 1 апреля (267 случаев), самый высокий — 2 и 6 апреля (595 и 591 соответственно).
По данным на 6 апреля, в целом по стране инфицированы 6343 человека, 4484 из них находятся в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения