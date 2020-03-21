Две московские больницы перепрофилировали для больных с коронавирусом

Две московские больницы были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

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Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что к приему больных уже готовы в НИИ имени Склифосовского и в Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн. Сейчас ведется доработка 10 корпусов различных больниц, и на следующей неделе пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, смогут принять еще несколько московских стационаров.

«Мы начинаем заранее разворачивать дополнительные мощности, чтобы перестроить работу персонала и провести дополнительное обучение по работе с новой инфекцией», — объяснила Ракова. По ее словам, в таких больницах оборудуют специальный шлюз, а каждую койку обеспечат оборудованием для подачи кислорода.

Ракова подчеркнула, что больница в Коммунарке и другие стационары пока полностью справляются с потоком пациентов.

Ранее сообщалось о строительстве новой больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве. Медицинский центр разместится на территории площадью 43 гектара возле деревень Бабенки и Голохвастово, вокруг него планируют проложить около 15 километров автодорог.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысячи случаев заражения, из них 88 тысячи закончились выздоровлением пациента. Известно о 253 случаях заражения, выявленных в России.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.