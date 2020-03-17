Новую инфекционную больницу в Москве оперативно обеспечат водой и электричеством

Строящийся быстровозводимый мобильный комплекс инфекционной больницы в Новой Москве оперативно подключат ко всем коммуникациям: он будет в кратчайшие сроки обеспечен водой, электричеством и теплом. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что работы ведутся с опережением графика, были налажены поставки материалов со всей России, при строительстве используются новейшие технологии.

Кроме того, будут возведены котельная, распределительные тепловые пункты, современный водозаборный узел, высокотехнологичные очистные сооружения для бытовых и поверхностных стоков. Уже сейчас ведется прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления общей протяженностью около шести километров.

«В среднем газопровод такой протяженности строится не менее полутора лет, а мы смогли сократить срок до 12 дней, половина трассы уже готова. Объем потребления газа на этом объекте достаточно большой — порядка 2,5 тысяч кубических метров в час. Кроме котельной, мы смонтируем газопоршневые установки, обеспечивающие резервное электроснабжение, они работают на природном газе», — отметил Бирюков.

Накануне в сети появились фото стройплощадки больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве. Медицинский центр разместится на территории площадью 43 гектара, вокруг него планируют проложить около 15 километров автодорог. Строительство больницы ведется поблизости с деревнями Бабенки и Голохвастово.

На начальных этапах строительства мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что больница не будет представлять никакой опасности для местных жителей, о чем он написал на сайте mos.ru. Участок выбран не случайно — крупных жилых комплексов в районе нет, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, «что в 2,5 раза больше требуемой санзоны».

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