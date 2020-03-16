Появились фото со стройки коронавирусной больницы в Москве

В сети появились фото стройплощадки больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве. Медицинский центр разместится на территории площадью 43 гектара, вокруг него планируют проложить около 15 километров автодорог. Фотографии и подробную информацию о больнице опубликовало принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Строительство коронавирусной больницы ведется поблизости с деревнями Бабенки и Голохвастово. Как рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев, к возведению госпиталя были привлечены ресурсы лучших московских компаний. Работы начались 12 марта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Проектировщики постарались учесть опыт коллег из Китая, которые ранее удивили весь мир скоростью возведения новых медицинских центров.

Инфекционная клиника строится на базе быстровозводимых конструкций. Больница будет состоять из корпусов приемного отделения, реанимации и лаборатории. В ней будут функционировать диагностический и лечебный блоки, а также детское и операционное отделения. Обособленно на территории центра планируется возвести общежития для медиков. Новая больница будет находиться под постоянной охраной. По словам Бочкарева, она станет одним из самых современных медицинских центров, оснащенных всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи.

К настоящему моменту строители уже выровняли площадки под возведение больничных корпусов. В качестве первоочередной задачи Бочкарев назвал обеспечение территории инфекционного центра необходимыми коммуникациями. На данном этапе рабочие возводят фундамент здания и занимаются прокладкой около 10 километров инженерных сетей. Канализационные стоки клиники будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания.

На начальных этапах строительства мэр Москвы пообещал, что коронавирусная больница не будет представлять никакой опасности для местных жителей, о чем он написал на сайте mos.ru. Участок выбран не случайно — крупных жилых комплексов в районе нет, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, «что в 2,5 раза больше требуемой санзоны».

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