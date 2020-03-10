Выбрано место под коронавирусную больницу в Москве

Столичные власти приняли решение о строительстве новой инфекционной больницы в Москве из быстровозводимых конструкций. Стационар будет возведен в рамках режима повышенной готовности к распространению коронавируса SARS-CoV-2, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

Новая больница будет построена в короткие сроки, но при этом ее оснастят самым современным медицинским оборудованием, подчеркивается в сообщении. Месторасположение комплекса — в Новой Москве, на территории поселения Вороновское, вблизи деревни Голохвастово.

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«Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания», — уточняется на сайте мэра. Участок выбран не случайно — крупных жилых комплексов в районе нет, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, «что в 2,5 раза больше требуемой санзоны», отмечается в сообщении.

«Я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она (больница — прим. «Ленты.ру») представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению», — приводятся на сайте слова Собянина. Стационару потребуется прокладка газопровода, поэтому в рамках реализации проекта будет проведен газ и в близлежащие поселки.

По последним данным, пневмонией COVID-19 в Европе заболели более 15 тысяч человек, скончались 529.

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