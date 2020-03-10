В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса

В Липецкой области с 10 марта введен особый режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации региона. Аналогичный режим начали вводить еще минимум в двух субъектах.

В публикации сказано, что решение принято на основании федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

По правилам режима, выезжавшие за границу местные жители при появлении симптомов ОРВИ должны не выходить на улицу, вызвать врача на дом и самоизолироваться на время карантина. Работодатели обязаны организовать измерение температуры сотрудникам на рабочем месте, при выявлении отклонений от нормы отстранить их от работы в офисе и обеспечить условиями для удаленной работы из дома.

Все медицинские организации области приведены в готовность для работы с возможными заразившимися. В документе отмечается, что особое внимание должно уделяться гражданам старше 60 лет и тем, кто недавно вернулся из стран с зарегистрированными случаями вируса 2019-nCoV.

5 марта режим повышенной готовности был введен в Москве. В Курской области чиновники собираются последовать примеру столицы, сообщает «Курская правда».

7 марта стало известно о семи новых случаях инфицирования. Три из них были зарегистрированы в Липецке, еще три — в Подмосковье, один — в Санкт-Петербурге. В следующие дни число пациентов продолжило расти: добавились Белгородская и Калининградская области, а также Москва. На сегодня в стране выявлено 20 фактов заражения.

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