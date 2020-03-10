Рассчитан срок проявления коронавируса

Группа американских ученых рассчитала срок проявления нового коровируса. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Ранее ученые предполагали, что период карантина в 14 дней для COVID-19 недостаточный и его надо продлить до 24 дней. По новым данным, у 97,5 процентов заболевших симптомы вируса проявляются в течение 11,5 дня, а среднее время инкубации составляет 5,1 дня. В связи с этим ученые заявляют, что карантин в 14 дней обоснован.

Ученые проанализировали данные 181 заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за пределами провинции Хубэй до 24 февраля 2020 года. 108 заболевших жили за пределами Китая, а большинство пациентов подтвердили недавнюю поездку в Ухань или проживали там. В среднем инкубационный период COVID-19 составляет 5,1 дня (от 4,5 до 5,8), а в 97,5 процента случаях симптомы проявлялись в течение 11,5 дней (от 8,2 до 15,6). Ученые смоделировали, что у одного процента от всех инфицированных симптомы могут проявиться после того, как они будут освобождены из 14-дневного карантина.

Ранее ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Уточняется, что эти симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадка денге. У пациента, зараженного коронавирусом, может появиться различная зудящая сыпь и подняться температура. При этом будут отсутствовать характерные для COVID-19 симптомы.

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