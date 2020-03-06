Предсказаны худшие последствия эпидемии коронавируса

Ученые Австралийского национального университета опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии. Исследование доступно на сайте учебного учреждения.

По утверждению специалистов, при катастрофичном развитии событий число погибших в результате пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2, составит 68 миллионов человек в течение года после вспышки. При этом жертвами коронавируса в Китае станут более 12 миллионов человек, США и Россия потеряют по одному миллиону граждан, в европейских странах число жертв составит сотни тысяч. В результате пандемии мировая экономика сократится на 9,2 триллиона долларов, а ряд стран столкнется с очень серьезной рецессией, пришли к выводу исследователи.

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При наиболее благоприятном прогнозе, когда смертность от коронавируса окажется на уровне 2 процентов, в мире погибнут 15 миллионов человек, рассчитали ученые. Наибольшие человеческие жертвы понесут Индия и Китай — по одному миллиону человек, в крупных европейских странах погибнут по 60-70 тысяч граждан. Мировой ВВП в этом случае сократиться на 2,3 триллиона долларов, тяжелый удар придется по экономике Австралии и Германии, которые перейдут в тяжелую фазу кризиса.

Оценка смертности людей при сценарии средней тяжести показывает, что от коронавируса скончаются 38 миллионов человек, а экономика понесет ущерб в размере 5,3 триллиона долларов.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 6 марта заражены 98,3 тысячи человек. Из них 3,3 тысячи скончались, больше 55 тысяч вылечились. К летальным исходам привели около 3,4 процента от зарегистрированных случаев коронавируса. Случаи инфицирования зафиксированы в 93 странах мира.

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