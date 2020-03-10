Стало известно о борьбе за гнилые продукты на зараженном коронавирусом лайнере

Пассажиры круизного лайнера Grand Princess, зараженного коронавирусом, вынуждены вступать в борьбу за гнилые продукты, подаваемые на борту. Об этом стало известно от одного из туристов, пишет Fox News.

По словам 77-летней Маргрет Бартлетт (Margret Bartlett) из Великобритании, путешественники, вероятно, будут мечтать сойти на сушу и, наконец, поесть нормальной пищи. «Еда гнилая и ужасная, и мы должны бороться друг с другом за нее. Она недостаточно хороша», — пояснила собеседница издания.

Британка также оценила ситуацию на лайнере как «удручающую». В свою очередь в пресс-службе Diamond Princess пока не прокомментировали информацию о качестве предоставляемых пассажирам продуктов.

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7 марта сообщалось, что у 21 человека на Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, обнаружен коронавирус. Всего на борту находятся граждане 54 стран, среди них четверо россиян, они являются членами экипажа.

Круизный лайнер Grand Princess пришвартовался у побережья Северной Калифорнии 5 марта из-за вспышки COVID-19, в результате которой оказались заражены 19 членов экипажа и двое пассажиров. Всего на борту находятся 3,5 тысячи человек. Корабль покинул Калифорнию и выдвинулся на Гавайи в конце февраля, однако отменил остановки в портах после смерти зараженного пассажира. Предполагается, что он был инфицирован до поездки, однако симптомы не проявлялись вплоть до посадки на борт.

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