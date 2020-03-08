Заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess россиян выписали

Троих россиян, которые заразились коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, выписали из больницы в Казани. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Они выздоровели, отметил министр. «Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний», — добавил Мурашко.

Круизный лайнер Diamond Princess пришвартовался у берегов Японии 5 февраля, после чего на судне был объявлен двухнедельный карантин. Это произошло после того, как у пассажиров стали выявлять симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции, по одной из версий, стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиян. Коронавирус выявили у 705 человек.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано 106 165 случаев коронавируса. Более 80,5 тысяч из них — в Китае, более 7 тысяч — в Южной Корее, почти по 6 тысяч в Италии и Иране. В стальных странах заболевших не более тысячи. 7 марта в России выявили четырех новых заразившихся. Все они вернулись из Италии.

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