В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Все они являются российскими гражданами.

По данным штаба, трое заразившихся находятся в Липецке, еще один — в Санкт-Петербурге. Все они ранее посещали Италию, которая стала крупнейшим в Европе очагом распространения коронавируса. Круг лиц, с кем контактировали эти люди, опеределен, ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение.

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В штабе уточнили, что у двух зараженных из Липецка болезнь протекает без выраженных симптомов.

6 марта власти объявили о выявлении в России шести случаев заражения коронавирусом. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса также были «завезены» в Россию из Италии.

Первый россиянин, заразившийся коронавирусом, днем 7 марта был выписан из больницы в Москве. Накануне власти сообщили о его выздоровлении. Также сообщалось о скорой выписке россиян, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии и были эвакуированы в Казань.

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