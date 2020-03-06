К борьбе с коронавирусом подключились военные вирусологи

Минобороны России организовало группы военных вирусологов и врачей-эпидемиологов для оперативного реагирования на вспышки коронавируса. Об этом газете «Красная Звезда» рассказал начальник Главного военно­-медицинского управления министерства Дмитрий Тришкин.

По его словам, в военном ведомстве постоянно поддерживается готовность к работе в строгом противоэпидемическом режиме,

в центрах санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны проводится круглосуточный мониторинг обстановки. Также, отметил он, разработан алгоритм действий медперсонала при выявлении даже одного инфицированного.

Он рассказал, что военные работают бок о бок с гражданскими специалистами. «Это касается решения вопросов, связанных с мониторингом, профилактикой и лечением заболеваний, вызванных инфекцией, а также лабораторной диагностикой биологического материала от больных», — уточнил он.

Тришкин отметил, что в медицинских учреждениях и подразделениях воинских частей создан необходимый запас лекарств и профилактических средств — противовирусных препаратов, комплектов защитной медицинской одежды, специальных средств транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средствах и аппаратуре.

Особо он указал на барьерные медосмотры в военных учебных заведениях. «Поверьте, такой шаг необходим. Также введен масочный режим», — сказал Тришкин.

5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. По последним данным, в столице официально зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Госпитализированы 24 человека, которые контактировали с заразившимся москвичом, еще 83 помещены в карантин.

Несмотря на появившиеся в сети фейковые утверждения о якобы 20 тысячах заболевших коронавирусной инфекцией в Москве, каждый случай освещается максимально публично. 4 марта президент Владимир Путин заявил, что информационные вбросы о распространении коронавируса в стране в основном организованы из-за границы. По его словам, определенные силы хотят вызвать панику у населения.

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