Путин раскрыл доклад ФСБ по коронавирусу

Из доклада ФСБ следует, что информационные вбросы по коронавирусу идут из-за границы. Эту информацию в ходе совещания с членами правительства раскрыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», — сказал он, подчеркнув, что в РФ ничего критического в связи с распространением в мире коронавируса не происходит.

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Глава государства призвал наладить информационную работу по предоставлению достоверных данных о происходящем.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что принимаются все необходимые меры по защите главы государства от китайского вируса.

1 марта Владимир Путин уже заявлял, что ситуация с коронавирусом находится под контролем.

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились 90 тысяч человек, более трех тысяч скончались. В России известно о шести случаях заражения.

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