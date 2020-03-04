Путин раскрыл доклад ФСБ по коронавирусу

Из доклада ФСБ следует, что информационные вбросы по коронавирусу идут из-за границы. Эту информацию в ходе совещания с членами правительства раскрыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
«Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», — сказал он, подчеркнув, что в РФ ничего критического в связи с распространением в мире коронавируса не происходит.
Глава государства призвал наладить информационную работу по предоставлению достоверных данных о происходящем.
Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что принимаются все необходимые меры по защите главы государства от китайского вируса.
1 марта Владимир Путин уже заявлял, что ситуация с коронавирусом находится под контролем.
По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились 90 тысяч человек, более трех тысяч скончались. В России известно о шести случаях заражения.