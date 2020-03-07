Первый заразившийся коронавирусом москвич выписан из больницы

Первый заразившийся коронавирусом житель Москвы Давид Беров выписан из больницы. Об этом пишет в субботу, 7 марта, «Интерфакс».

По данным агентства, пациент уже покинул здание инфекционной больницы №1.

Накануне сообщалось, что вернувшийся из Италии Беров, которого назвали «первым россиянином с коронавирусом в Москве», выздоровел.

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1 марта стало известно, что Беров вернулся в Москву с подозрением на коронавирус. Первоначально диагноз поставили в столичной инфекционной больнице №1, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. Сам москвич заявил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали еще шесть случаев заражения коронавирусом. Пять заболевших выявлены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса завезены в Россию из Италии — зараженные посещали страну в последние две недели.

По данным на 7 марта, коронавирусом заразились более 102 тысяч человек по всему миру. 57,4 тысячи выздоровели, 3,4 тысячи умерли.

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