Диагноз «первого россиянина с коронавирусом» в Москве поставили под вопрос

Диагноз игрока Любительской футбольной лиги Давида Берова, которого назвали «первым россиянином с коронавирусом в Москве», поставили под вопрос. На своей странице в Instagram россиянин признался, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

«Она (главный врач больницы — прим. «Ленты.ру») сама его ждет, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете», — отметил футболист.

Беров добавил, что не намерен скрывать результаты анализов и опубликует их, как только получит документ на руки. «Очень неприятно получать слова угрозы в разных пабликах, социальных сетях и так далее. Уверен, любому из вас, оказавшись в такой ситуации, было бы неприятно», — резюмировал футболист.

В той же публикации молодой человек рассказал, что его положили в общую палату, где было много людей, и он не уверен, где именно он заразился. Турист отметил, что условия в больнице и персонал ему понравились, и принес извинения за видео, в которых он оскорблял китайцев.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса больше 89 тысяч человек. Из них более 3 тысяч скончались, а свыше 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы более чем в 60 странах мира.

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