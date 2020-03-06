Москвичам назвали грозящие изоляцией после посещения страны

В список стран, посещение которых грозит москвичам 14-дневной изоляцией, вошли Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция и еще шесть государств. Об этом сообщили на горячей линии департамента здравоохранения Москвы, передает «Интерфакс».

Также москвичам придется «самоизолироваться», если они посещали Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США. «Если вы приехали в Москву из одной из вышеперечисленных стран, то звоните на горячую линию и сообщаете об этом. Вам оформляется больничный, и вы обязаны находиться дома в течение 14 дней», — пояснили агентству в Депздраве, подчеркнув, что такая мера касается даже тех граждан, у которых нет симптомов ОРВИ. Больничный лист изолированным путешественникам будут привозить домой.

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В Москве, по последним данным, официально зафиксирован один случай заражения коронавирусом — это житель столицы, вернувшийся в город с отдыха в Италии. Госпитализированы 24 человека, которые контактировали с ним, еще 83 помещены в карантин. Людей с подозрением на коронавирус отправляют в новую больницу в Коммунарке в Новой Москве.

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