Стали известны подробности о заразившихся коронавирусом в Италии туристах

Трое человек, у которых было обнаружено заражение коронавирусом в Липецкой области, вернулись из Италии в начале марта и добирались до региона на личном автомобиле. Об этом рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК в Управлении здравоохранения области.

Заразившиеся — женщина 1961 года рождения, а также супружеская пара — мужчина 1972 года рождения и женщина 1981 года рождения. С момента возвращения они все находились под наблюдением и при первых симптомах были госпитализированы в инфекционный стационар.

Сейчас выявлено пять человек, которые контактировали с зараженными. По информации областного Управления здравоохранения, на данный момент они находятся в обсервационных отделениях.

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7 марта в России выявили еще четырех человек, которые заразились коронавирусом после посещения Италии. Трое из них находятся в Липецке, а еще один — в Санкт-Петербурге. В оперативном штабе по предупреждению распространения вируса сообщили, что у двух зараженных из Липецка болезнь протекает без выраженных симптомов.

Накануне также стало известно, что семейная пара с ребенком из Подмосковья заразились коронавирусом после посещения Цюриха. Врачи отметили, что их состояние стабильное, температуры нет.

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