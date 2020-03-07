Семья из Подмосковья заразилась коронавирусом

Семейная пара с ребенком из Подмосковья заразились коронавирусом, в настоящее время их госпитализировали в инфекционное отделение. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что 25 февраля они вернулись из Цюриха, однако 26-летняя Алевтина обратились в больницу лишь 5 марта. После сдачи анализов семья получила положительный результат. Несколько дней они будут находиться под медицинским наблюдением. Врачи отметили, что их состояние стабильное, температуры нет.

Ранее 7 марта сообщалось, что в России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом. Все являются российскими гражданами.

Материалы по теме Число заразившихся коронавирусом в России выросло В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы инфекции

Трое находятся в Липецке, еще один — в Санкт-Петербурге. Все они ранее посещали Италию, которая стала крупнейшим в Европе очагом распространения коронавируса. Круг лиц, с кем контактировали эти люди, определен, ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение.

6 марта власти объявили о выявлении в России шести случаев заражения коронавирусом. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса также были «завезены» в Россию из Италии.

Первый россиянин, заразившийся коронавирусом, днем 7 марта был выписан из больницы в Москве. Накануне власти сообщили о его выздоровлении. Также сообщалось о скорой выписке россиян, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии и были эвакуированы в Казань.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!