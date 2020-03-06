Первый россиянин с коронавирусом узнал из СМИ о своем «исцелении»

Первый россиянин с коронавирусом Давид Беров узнал из СМИ о своем «исцелении». Он рассказал об этом в сториз на своей странице в Instagram.

Беров опубликовал скриншот с новостями российских изданий о его выздоровлении, поверх которого написал: «А что я делаю в больнице?».

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что вернувшийся из Италии Давид Беров выздоровел и скоро будет выписан.

1 марта стало известно, что Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. Беров заявил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!