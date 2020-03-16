Коронавирус выявили у жителя Красноярска

Житель Красноярска, по предварительной информации, заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ТВК «Красноярск», вирус обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из Австрии. Возраст заразившегося не сообщается. В настоящий момент он находится в инфекционном отделении одной из местных больниц, отмечает издание.
Заместитель председателя Красноярского края Алексей Подкорытов подтвердил предварительное обнаружение коронавируса у мужчины, передает Telegram-канал «Борус». При этом он отметил, что результаты теста будут направлены в новосибирскую лабораторию для дальнейшего исследования.
По последним данным, в России коронавирусной инфекцией заражены 63 человека. Всего в мире более 169 тысяч случаев, порядка 6,5 тысячи человек скончались.