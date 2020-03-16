Российскую экономику поддержат на фоне коронавируса

Правительство разрабатывает меры поддержки экономики на фоне коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует ТАСС.

«Поручаю до конца дня вторника подготовить план первоочередных действий, который в том числе должен включать следующие меры. Первое — это меры поддержки отрасли торговли, позволяющие сформировать достаточно надежный запас товаров первой необходимости», — сказал Мишустин на оперативном совещании в правительстве.

По его словам, власти поддержат торговые предприятия, предоставив им доступ к льготным кредитам. Помимо этого, будет упрощена процедура поставок товаров как внутри России, так и из-за границы, а ограничения на передвижение грузовиков в черте городов будут сняты на месяц.

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Также правительство создаст профильный резервный фонд поддержки, размер которого составит 300 миллиардов рублей. Он будет включен в федеральный бюджет текущего года. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий, отметил премьер, добавив, что крупные компании и малый бизнес должны подключить свои ресурсы для борьбы с коронавирусом.

По состоянию на утро 16 марта количество заразившихся по всему миру превысило 169 тысяч человек; 77,2 тысячи из них выздоровели, 6,5 тысячи умерли.

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