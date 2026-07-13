Жителей Подмосковья предупредили об опасности

В Подмосковье ввели желтый уровень опасности из-за грозы

В Подмосковье ввели желтый уровень опасности из-за ожидаемой грозы, следует из данных Гидрометцентра России.

Непогода ожидается с 12 до 18 часов вторника, 14 июля. В отдельных районах области днем в этот день ожидается гроза с дождем. Желтый уровень опасности свидетельствует о потенциально опасной погоде.

При этом для Москвы предупреждение не действует.

Ранее на Москву и Московскую область обрушилось более половины месячной нормы осадков. Период дождей в столичном регионе сменится солнечными днями. Однако главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус призвал жителей Центральной России не ждать волн жары до конца июля. По словам синоптика, температура вряд ли достигнет 30-градусной отметки.