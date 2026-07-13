Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:00, 13 июля 2026Спорт

Оценены шансы Мбаппе забить в ворота Испании в полуфинале чемпионата мира

Аналитики оценили шансы Мбаппе на гол в ворота Испании на чемпионате мира как высокие
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Butler Ii-Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе забить мяч в ворота национальной команды Испании в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики оценили шансы Мбаппе на гол как высокие. Коэффициент на событие составляет 1,84.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Франции: коэффициент на победу команды в основное время составляет 2,34 (вероятность 41 процент). Успех команды Испании оценивается коэффициентом 3,20 (30 процентов), а ничья — коэффициентом 3,25 (29 процентов).

В четвертьфинале чемпионата мира против команды Марокко Мбаппе забил мяч и сделал результативную передачу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.

Встреча между сборными Франции и Испании пройдет 14 июля. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе
    В Минпросвещения опровергли рекомендации по цвету одежды для детей
    Табличка саммита «коалиции желающих» упала в момент прибытия Зеленского
    При очередном ударе ВСУ по Старобельску погиб человек
    Дети нашли чемодан с разлагающимся телом во время «охоты на плюшевых мишек»
    Названы самые вредные виды алкоголя
    Российский блогер назвал лучший город Земли
    Оценены шансы Мбаппе забить в ворота Испании в полуфинале чемпионата мира
    Жителей Подмосковья предупредили об опасности
    На Украине вышел сериал про ЛГБТ-солдат
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok