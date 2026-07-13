Оценены шансы Мбаппе забить в ворота Испании в полуфинале чемпионата мира

Аналитики оценили шансы Мбаппе на гол в ворота Испании на чемпионате мира как высокие

Букмекеры оценили шансы нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе забить мяч в ворота национальной команды Испании в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики оценили шансы Мбаппе на гол как высокие. Коэффициент на событие составляет 1,84.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Франции: коэффициент на победу команды в основное время составляет 2,34 (вероятность 41 процент). Успех команды Испании оценивается коэффициентом 3,20 (30 процентов), а ничья — коэффициентом 3,25 (29 процентов).

В четвертьфинале чемпионата мира против команды Марокко Мбаппе забил мяч и сделал результативную передачу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.

Встреча между сборными Франции и Испании пройдет 14 июля. Она начнется в 22:00 по московскому времени.