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21:08, 13 июля 2026Бывший СССР

При очередном ударе ВСУ по Старобельску погиб человек

ВСУ атаковали рынок в Старобельске, погибла женщина
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Днем 13 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз ударили по Старобельску. Целью стала Базарная площадь, на которой расположен Центральный рынок. Как сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Telegram, погибла женщина.

«Тяжелое ранение получила 34-летняя женщина, она была оперативно доставлена в лечебное учреждение. Медики сделали все возможное, чтобы ее спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — написал чиновник. Он добавил, что женщина погибла за четыре дня до своего дня рождения, и выразил соболезнования ее семье.

22 мая ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Атака пришлась на учебный корпус и общежитие, ее жертвами стали учащиеся.

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