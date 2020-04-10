Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения. Эту информацию также подтверждают источники газет «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Данная мера будет принята на время действия всеобщего режима изоляции, введенного в Москве связи с распространением коронавируса.

По информации «Коммерсанта», соответствующее распоряжение мэра будет опубликовано уже 10 апреля. Два источника газеты в столичной мэрии сообщили, что согласно этому документу, граждане должны будут получать одноразовые QR-коды для поездки по Москве или за город, а также постоянные коды для походов на работу. Издание указывает, что систему кодов «могут ввести на фоне заявлений руководства мэрии о "резком росте" числа госпитализированных».

Материалы по теме Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей — самое главное о коронавирусе в России

Как отмечает РБК, о планах столичных властей выдавать горожанам для выхода на работу специальные QR-коды ранее рассказывал председатель «Деловой России» Алексей Репик. В коды, по его словам, будут зашиты данные о местах жительства и работы граждан, для которых формат удаленной работы невозможен, а для трудящихся из дома в коде будет указано только место жительства. При этом данные лица смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин, утверждал Репик.

В департаменте информационных технологий мэрии Москвы в начале апреля говорили о принципиальной готовности «умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции». Собянин тогда же сообщал, что планы ввести в столице жесткий пропускной режим действительно обсуждались, но власти от них отказались, поскольку москвичи следовали рекомендациям не покидать жилище.

По данным на 10 апреля, число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам, за последние сутки увеличившись почти на 1800. Зафиксированы 94 летальных исхода, почти 800 человек выздоровели. В Москве число случаев заражения составило 7,8 тысячи, 50 человек умерли.

В течение марта — апреля московские власти постепенно ужесточали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Так, в городе закрыты образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия, пожилых людей обязали не покидать жилище, а вообще всех жителей столицы — не выходить из дома без веской причины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!