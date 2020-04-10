Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах

Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.

За неделю количество помещенных в больницу с коронавирусом выросло в два раза — до 5,5 тысяч пациентов. У 85 процентов из них диагностирована пневмония. Всего в московских стационарах находятся 6,5 тысяч человек с COVID-19.

За последние сутки в Москве выявлено более тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Общее число зараженных в городе к 10 апреля составило 7882, выздоровело 350 жителей. По словам мэра Сергея Собянина, пик заболеваемости еще не пройден, число заболевших и госпитализированных будет расти.

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