Представлен график распространения коронавируса в России

Агентство РИА Новости представило график распространения коронавируса в России. На нем видно, как развивалась ситуация с коронавирусной инфекции в стране в целом, а также в Москве, с 26 марта по 10 апреля.

На графике видно, что за апрель суточный прирост случаев коронавируса увеличился втрое: если 31 марта в стране было выявлено 500 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, то 9 апреля — уже 1,5 тысячи. За сутки 9-10 апреля это число снова выросло, в России зафиксировали 1786 новых зараженных.

Ранее, комментируя данные по заболеваемости в Москве, мэр Сергей Собянин в интервью агентству заявил, что пик заболеваемости в столице еще не наступил. «Мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал градоначальник.

В России за последние сутки в 57 регионах выявлено 1786 новых инфицированных, что стало самым высоким показателем с начала эпидемии. При этом в Москве впервые зафиксировали более тысячи случаев коронавируса за один день. На 10 апреля в столице отмечено 7882 заражений. Общее их число по стране составило почти 12 тысяч.

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