Число зараженных в России составило почти 12 тысяч

В России выявлено 1786 новых случаев заражения в 57 регионах, общее число инфицированных составило почти 12 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф.
«Всего в стране зарегистрировано 11 917 заболевших в 82 регионах», — указано в сообщении. За сутки выздоровели 97 человек, зафиксировано 18 случаев летального исхода.
Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции — 795 человек. За все время распространения вируса в России скончались 94 человека.
За последние сутки в стране выявлено почти 1800 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве (1124), Московской области (182) и Республике Коми (58). В Санкт-Петербурге зафиксировано 35 случаев, Ульяновской области — 34, Нижегородской области — 32, Мурманской области — 23, Марий Эл — 22, Краснодарском крае — 20, в Башкортостане — 18, Ленинградской области — 17. По 15 случаев заражения коронавирусом выявлено в Чувашии и Пензенской области, 12 — в Тамбовской области. По 10 в Калининградской области и Ставропольском крае.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения