Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки. Заразилось 1786 человек в 57 регионах, больше всего инфицированных — в Москве, Московской области и Республике Коми. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба столицы.
В Москве за последние сутки зарегистрировано 1124 новых случаев заражения, в Московской области — 182 случая. Еще 58 случаев коронавируса зафиксировано в Республике Коми, 35 — в Санкт-Петербурге, по 34 и 32 соответственно — в Ульяновской и Нижегородской областях. Впервые случаи заражения появились в Республике Тыва. Там диагноз «коронавирус» получили сразу шесть человек.
Полностью выздоровели за последние сутки 97 человек.
Так, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. 94 человека умерли, выздоровели 795 человек. По состоянию на 10 апреля, в стране осталось только три региона без единого случая коронавируса — это Ненецкий автономный округ, Республика Алтай и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения