Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки. Заразилось 1786 человек в 57 регионах, больше всего инфицированных — в Москве, Московской области и Республике Коми. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба столицы.

1786 человек заразились коронавирусом в 57 регионах России по состоянию на 10 апреля

В Москве за последние сутки зарегистрировано 1124 новых случаев заражения, в Московской области — 182 случая. Еще 58 случаев коронавируса зафиксировано в Республике Коми, 35 — в Санкт-Петербурге, по 34 и 32 соответственно — в Ульяновской и Нижегородской областях. Впервые случаи заражения появились в Республике Тыва. Там диагноз «коронавирус» получили сразу шесть человек.

Полностью выздоровели за последние сутки 97 человек.

Так, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. 94 человека умерли, выздоровели 795 человек. По состоянию на 10 апреля, в стране осталось только три региона без единого случая коронавируса — это Ненецкий автономный округ, Республика Алтай и Чукотка.

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