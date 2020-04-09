В России осталось только три региона без случаев коронавируса

Только в трех российских субъектах — Ненецком автономном округе, Республике Алтай и на Чукотке — пока нет коронавируса. В четверг, 9 апреля, инфекция обнаружена в Туве.
Вирус в регион из Москвы привез красноярский чиновник. В Туву он приехал 21 марта и поселился с семьей из восьми человек в селе Ырбан Тоджинского района. Четверо взрослых и четверо детей в итоге заразились. Пока у них нет симптомов и ухудшения самочувствия.
Анализы были взяты у почти 300 человек, с которыми контактировал госслужащий. На территории всего района введен карантин, перекрыты дороги. Гражданам запрещено покидать дома, будут закрыты учреждения и предприятия.
По последним данным, в России заражено более 10 тысяч человек, большинство из них находятся в Москве и области. Раньше был 81 регион с инфицированными из 85. Власти субъектов начали отправлять в двухнедельную изоляцию граждан, приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения