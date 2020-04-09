В России осталось только три региона без случаев коронавируса

Только в трех российских субъектах — Ненецком автономном округе, Республике Алтай и на Чукотке — пока нет коронавируса. В четверг, 9 апреля, инфекция обнаружена в Туве.

Вирус в регион из Москвы привез красноярский чиновник. В Туву он приехал 21 марта и поселился с семьей из восьми человек в селе Ырбан Тоджинского района. Четверо взрослых и четверо детей в итоге заразились. Пока у них нет симптомов и ухудшения самочувствия.

Анализы были взяты у почти 300 человек, с которыми контактировал госслужащий. На территории всего района введен карантин, перекрыты дороги. Гражданам запрещено покидать дома, будут закрыты учреждения и предприятия.

По последним данным, в России заражено более 10 тысяч человек, большинство из них находятся в Москве и области. Раньше был 81 регион с инфицированными из 85. Власти субъектов начали отправлять в двухнедельную изоляцию граждан, приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

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