Жители свободного от коронавируса российского региона заразились от чиновника

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Туве, которая ранее была одним из четырех российских регионов, свободных от инфекции. Об этом в своем видеообращении рассказал глава республики Шолбан Кара-оол.
Он рассказал, что предварительный положительный результат на инфекцию получили восемь местных жителей. В ходе расследования установлено, что они были среди 67 человек, близко контактировавших с приехавшим из Москвы служащим государственного ведомства. Чиновник сначала прилетел в Красноярск, а оттуда 21 марта приехал в Туву.
Все заболевшие — члены одной семьи в селе Ырбан Тоджинского района, с которыми проживал чиновник. Среди них четверо взрослых и четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 12 лет. Пока ни у кого из них нет симптомов и ухудшения самочувствия.
«Всего на сегодняшний день установлено около 300 контактных лиц, у которых взяты пробы. Их результаты станут известны позже», — добавил Кара-оол.
На территории всего района введен карантин. Ведущие к нему трассы и дороги между поселениями будут перекрыты. Гражданам запрещено покидать дома, заведения и предприятия должны закрыться.
По данным на утро 9 апреля, в России было более 10 тысяч зараженных в 81 регионе. Тува была среди четырех субъектов, где не было вируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения