Жители свободного от коронавируса российского региона заразились от чиновника

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Туве, которая ранее была одним из четырех российских регионов, свободных от инфекции. Об этом в своем видеообращении рассказал глава республики Шолбан Кара-оол.

Он рассказал, что предварительный положительный результат на инфекцию получили восемь местных жителей. В ходе расследования установлено, что они были среди 67 человек, близко контактировавших с приехавшим из Москвы служащим государственного ведомства. Чиновник сначала прилетел в Красноярск, а оттуда 21 марта приехал в Туву.

Все заболевшие — члены одной семьи в селе Ырбан Тоджинского района, с которыми проживал чиновник. Среди них четверо взрослых и четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 12 лет. Пока ни у кого из них нет симптомов и ухудшения самочувствия.

«Всего на сегодняшний день установлено около 300 контактных лиц, у которых взяты пробы. Их результаты станут известны позже», — добавил Кара-оол.

На территории всего района введен карантин. Ведущие к нему трассы и дороги между поселениями будут перекрыты. Гражданам запрещено покидать дома, заведения и предприятия должны закрыться.

По данным на утро 9 апреля, в России было более 10 тысяч зараженных в 81 регионе. Тува была среди четырех субъектов, где не было вируса.

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