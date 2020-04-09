В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Большинство случаев зафиксировано в Москве (857), Московской области (199), Санкт-Петербурге (44), Брянской области (40), Республике Коми (31) Владимирской области (24), Краснодарском крае (20), Ленинградской области (18), Астраханской области (16), по 13 случаев в Ивановской области и Дагестане, 12 — в Тульской области, по 10 случаев в Курской и Архангельской областях.
В остальных регионах менее 10 зараженных за сутки. За сутки зафиксировано 13 летальных случаев.
Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет повторных случаев заражения коронавирусом. Она также назвала ситуацию с заражениями в стране неравномерной и уточнила, что регионы должны вводить ограничительные меры исходя из объективной обстановки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения