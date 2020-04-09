В российском регионе резко выросло число зараженных коронавирусом

В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом. За сутки зафиксировано 40 случаев, что вдвое больше, чем сутками ранее, а общее число зараженных выросло с 57 до 97. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает «Интерфакс».

Состояние пациентов удовлетворительное, они находятся в специальном изолированном корпусе Брянской областной больницы.

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В среду, 8 апреля, региональный штаб со ссылкой на губернатора Александра Богомаза сообщал, что большинство зараженных коронавирусной инфекцией в регионе — это прихожане церкви «Пробуждение», отмечает агентство. Они могли контактировать с тремя сотнями человек.

О заражении прихожан религиозной организации Российской церкви христиан веры евангельской (РЦХВЕ) «Пробуждение» стало известно ранее в апреле. Пастор церкви Михаил Бирюков рассказывал, что один из членов общины встретил в аэропорту Шереметьево мать и брата, вернувшихся из Испании, которые оказались заражены коронавирусом. После этого верующий, вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции, пришел на богослужение, а затем в баню, после чего инфекция начала распространяться.

3 апреля по решению суда деятельность церкви «Пробуждение» в Брянске была приостановлена на три месяца из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Против нарушителей режима самоизоляции также возбуждено уголовное дело.

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