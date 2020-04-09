В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале московского оперативного штаба.
Члены комитета в первую очередь предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и для лечения пневмонии, так как на данный момент большинство случаев пневмонии вызваны коронавирусом.
Как пояснил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, точность существующих тестов для выявления коронавируса составляет 70-80 процентов. Кроме того, в большинстве случаев они показывают ложноотрицательные результаты.
Ранее сообщалось, что в России отсутствует стремительный рост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, ежедневный прирост в стране ограничен 18-20 процентами.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8 672 в 81 регионе; 70 человек с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения