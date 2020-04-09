В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале московского оперативного штаба.

Члены комитета в первую очередь предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и для лечения пневмонии, так как на данный момент большинство случаев пневмонии вызваны коронавирусом.

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Как пояснил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, точность существующих тестов для выявления коронавируса составляет 70-80 процентов. Кроме того, в большинстве случаев они показывают ложноотрицательные результаты.

Ранее сообщалось, что в России отсутствует стремительный рост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, ежедневный прирост в стране ограничен 18-20 процентами.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8 672 в 81 регионе; 70 человек с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

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