В Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом

Участники созданного в Москве Клинического комитета по борьбе с коронавирусом предложили изменить правила госпитализации пациентов. В частности, предложено включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.

Материалы по теме Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу

В оперативном штабе отметили, что сейчас большинство случаев пневмонии вызваны коронавирусом, это стало заметно в последние несколько дней. Как рассказал главврач больницы в Коммунарке, где находятся люди с коронавирусом, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80 процентов. Ключевую роль, по его словам, играет оценка клинической картины в сочетании с данными компьютерной томографии или рентгена.

В связи с этим предложено изменить маршрутизацию пациентов: если у человека еще нет результатов теста, но при обследовании с помощью томографии или рентгена были выявлены признаки пневмонии, вызванной коронавирусом, то его госпитализируют в стационар и ведут как больного с COVID-19.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8 672 в 81 регионе; 70 человек с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет повторных случаев заражения коронавирусом. Она также назвала ситуацию с заражениями в стране неравномерной и уточнила, что регионы должны вводить ограничительные меры исходя из объективной обстановки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!