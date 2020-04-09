В Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом

Участники созданного в Москве Клинического комитета по борьбе с коронавирусом предложили изменить правила госпитализации пациентов. В частности, предложено включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.
В оперативном штабе отметили, что сейчас большинство случаев пневмонии вызваны коронавирусом, это стало заметно в последние несколько дней. Как рассказал главврач больницы в Коммунарке, где находятся люди с коронавирусом, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80 процентов. Ключевую роль, по его словам, играет оценка клинической картины в сочетании с данными компьютерной томографии или рентгена.
В связи с этим предложено изменить маршрутизацию пациентов: если у человека еще нет результатов теста, но при обследовании с помощью томографии или рентгена были выявлены признаки пневмонии, вызванной коронавирусом, то его госпитализируют в стационар и ведут как больного с COVID-19.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8 672 в 81 регионе; 70 человек с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет повторных случаев заражения коронавирусом. Она также назвала ситуацию с заражениями в стране неравномерной и уточнила, что регионы должны вводить ограничительные меры исходя из объективной обстановки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения