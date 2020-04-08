В России заявили об отсутствии случаев повторного заражения коронавирусом. По состоянию на 8 апреля в стране нет повторных случаев заболевания, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
«На сегодняшний день нет повторных случаев заражения. Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоровым», — пояснила Попова.
Также глава ведомства назвала эпидемическую ситуацию с коронавирусом в России неравномерной и добавила, что ограничительные меры в регионах должны основываться на объективной обстановке. «Субъекты у нас тоже очень большие, и ситуация может локализоваться где-то в одном месте — в одном населенном пункте, даже на одном предприятии. Из-за этого жестко ограничивать или останавливать работу всех предприятий в субъекте, конечно же, оснований нет», — рассказала Попова.
Ранее в Минпросвещения разрешили региональным властям досрочно закончить учебный год, если эпидемическая обстановка позволяет это сделать. Скорректировать график учебных дней из-за ситуации с коронавирусом предлагается для школьников с 1-го по 8 класс.
По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения