В России заявили об отсутствии случаев повторного заражения коронавирусом. По состоянию на 8 апреля в стране нет повторных случаев заболевания, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«На сегодняшний день нет повторных случаев заражения. Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоровым», — пояснила Попова.

Также глава ведомства назвала эпидемическую ситуацию с коронавирусом в России неравномерной и добавила, что ограничительные меры в регионах должны основываться на объективной обстановке. «Субъекты у нас тоже очень большие, и ситуация может локализоваться где-то в одном месте — в одном населенном пункте, даже на одном предприятии. Из-за этого жестко ограничивать или останавливать работу всех предприятий в субъекте, конечно же, оснований нет», — рассказала Попова.

Ранее в Минпросвещения разрешили региональным властям досрочно закончить учебный год, если эпидемическая обстановка позволяет это сделать. Скорректировать график учебных дней из-за ситуации с коронавирусом предлагается для школьников с 1-го по 8 класс.

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

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