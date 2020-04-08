Назван главный источник заражения пожилых россиян коронавирусом

Источником заражения пожилых россиян с коронавирусом чаще всего становятся их внуки и правнуки. Об этом сообщил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко, передает ТАСС в среду, 8 апреля.
По его словам, как правило, дети внешне выглядят здоровыми, хотя на самом деле являются переносчиками вируса. «Я считаю, что пожилые родственники должны сейчас жить отдельно, а дети должны жить со своими родителями», — отметил Фисенко.
Вместе с тем он предупредил, что для детей коронавирус также может быть смертельным при наличии хронических заболеваний или инвалидности. «В этом случае коронавирус является смертельным, и выздороветь крайне трудно ребенку любого возраста», — сказал Фисенко.
По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели. В группе риска — пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения