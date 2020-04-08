Назван главный источник заражения пожилых россиян коронавирусом

Источником заражения пожилых россиян с коронавирусом чаще всего становятся их внуки и правнуки. Об этом сообщил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко, передает ТАСС в среду, 8 апреля.

По его словам, как правило, дети внешне выглядят здоровыми, хотя на самом деле являются переносчиками вируса. «Я считаю, что пожилые родственники должны сейчас жить отдельно, а дети должны жить со своими родителями», — отметил Фисенко.

Вместе с тем он предупредил, что для детей коронавирус также может быть смертельным при наличии хронических заболеваний или инвалидности. «В этом случае коронавирус является смертельным, и выздороветь крайне трудно ребенку любого возраста», — сказал Фисенко.

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели. В группе риска — пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

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