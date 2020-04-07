В Кремле оценили необходимость звать ветеранов на День Победы

В Кремле оценили необходимость звать ветеранов Великой Отечественной войны на День Победы 9 мая в связи с распространением коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их участие в праздничных мероприятиях нецелесообразно. Его слова приводит ТАСС во вторник, 7 апреля.
«Поскольку речь идет о возрастной группе риска [заражения коронавирусом], в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, там нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья», — сказал Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что окончательное решение о проведении мероприятий ко Дню Победы пока не принято. Песков отметил, что рассматриваются разные варианты.
Ранее в апреле советник президента России Антон Кобяков направил правительству просьбу воздержаться от приглашения лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов, на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. В тексте обращения на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что основанием для просьбы является угроза жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавируса.
С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения