В Кремле оценили необходимость звать ветеранов на День Победы

В Кремле оценили необходимость звать ветеранов Великой Отечественной войны на День Победы 9 мая в связи с распространением коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их участие в праздничных мероприятиях нецелесообразно. Его слова приводит ТАСС во вторник, 7 апреля.

«Поскольку речь идет о возрастной группе риска [заражения коронавирусом], в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, там нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья», — сказал Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что окончательное решение о проведении мероприятий ко Дню Победы пока не принято. Песков отметил, что рассматриваются разные варианты.

Ранее в апреле советник президента России Антон Кобяков направил правительству просьбу воздержаться от приглашения лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов, на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. В тексте обращения на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что основанием для просьбы является угроза жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавируса.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

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