Автомобилистам предложили 9 Мая прикреплять на машины фото ветеранов

Автомобилистам предложили на День Победы прикреплять на машины фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. С этим предложением выступил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов, передает ТАСС.
Иванов предложил автомобилистам вместо подписи «Спасибо деду за Победу!» клеить фотографии конкретных ветеранов, которым хочется выразить благодарность. По его словам, это будет дополнение к проведению акции «Бессмертный полк», данный формат не является альтернативой шествиям по улицам регионов.
Он отметил, что в связи с распространением коронавируса шествие, вероятно, будет отменено либо перенесено на другую дату.
Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в России в 2012 году. Ее участники 9 мая выходят с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В настоящее время в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения