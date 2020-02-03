Более 100 тысяч волонтеров помогут отметить 75-летие Победы

Помощь в подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы окажут более 100 тысяч волонтеров, сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 3 февраля.

Амельченкова уточнила, что команды будут работать не только в России, но и в других странах. «На сегодняшний день к нам присоединились добровольцы из 45 стран мира: Австралия, Великобритания, Нидерланды, Турция, Эстония, Польша и другие», — рассказала она.

По ее словам, при подготовке каждый волонтер пройдет нескольких тематических блоков, в ходе которых узнает об истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также научиться работать с архивами.

Лучшие волонтеры, которых определят в рамках конкурса под названием «Послы Победы», 9 мая будут помогать в проведении парада на Красной площади и акции «Бессмертный полк».

Ранее в январе президент Владимир Путин заявил о важности разивтия

волонтерского движения в России. Он высоко оценил проект «Волонтеры Победы».

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