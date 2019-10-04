«Волонтеры Победы» поддержали флешмоб ОНФ в честь Дня учителя

Руководитель общественного движения «Волонтеры Победы», член Центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Ольга Амельченкова поддержала онлайн-флешмоб, участники которого поздравляют своих педагогов с Днем учителя в соцсетях. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram.

По ее словам, именно в школьные годы человек становится личностью с собственными жизненными ориентирами, взглядами и идеями, поэтому крайне важно, чтобы в этот период рядом был наставник, способный повести за собой, поддержать и вдохновить.

«Скоро День учителя. И вместе с ОНФ мы предлагаем вспомнить школьные годы и наших любимых учителей. Давайте заполним социальные сети курьезными и веселыми случаями, воспоминаниями, словами благодарности», — написала Амельченкова, напомнив, что эстафету следует передавать знакомым.

Отмечается, что в мероприятии уже принял участие сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае, серебряный призер зимних Олимпийских игр-2014 в сноуборд-кроссе Николай Олюнин.

Акция #ПоздравьСвоегоУчителя была запущена ОНФ в начале октября. Участникам предлагается рассказать различные истории, связанные со школьными педагогами. Таким образом в сети планируется создать «цепочку воспоминаний» о школьных годах.

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