Активисты ОНФ помогут защитить российские города от лесных пожаров

120 членов сводного отряда молодежного направления «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) прибыли в Иркутскую область для обработки территории вблизи населенных пунктов, где горят лесные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает ТАСС.

Отмечается, что активисты, разделившись на группы, очистят пять районов региона. Так, в Усть-Кутский район отправились участники из Иркутска, в Киренский — из Бурятии, в Казачинско-Ленский район — из Республики Тыва, в Качугский — из Хакасии. Отдельный отряд из Иркутска поработает на острове Ольхон на озере Байкал.

«Они будут проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения пожаров на населенные пункты. Ребята занимаются опашкой территорий вблизи населенных пунктов и созданием минерализованных полос», — говорится в сообщении.

По словам руководителя организации Игоря Кастюкевича, молодежь из разных регионов страны активно желает принимать участие в помощи пострадавшим районам. Так, ранее добровольцы уже помогали жителям Иркутской области в восстановлении хозяйственных построек после паводка.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. В Авиалесоохране заявляли, что площадь природных пожаров в стране наконец начала сокращаться. По последней информации, в России горят 266,4 тысячи гектаров леса, в том числе в Красноярском крае 135,5 тысячи и в Иркутской области 121,6 тысячи.

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