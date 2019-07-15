Десятки активистов ОНФ помогут пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Активисты региональных команд молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) помогут пострадавшим при наводнении в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 15 июля.

«Среди более 120 наших ребят есть профессиональные столяры, плотники, врач, ветеринар», — рассказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

По его словам, они уже связалась с администрациями районов, активисты планируют работать в регионе до 20 июля. Речь идет о разборе завалов, восстановлении объектов инфраструктуры, уточнил он. В частности, активисты направились в населенные пункты Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районо.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов, погибли 25 человек. Президент РФ Владимир Путин подписал постановление о признании наводнения чрезвычайной ситуацией. В восстановительных и спасательных работах задействовали военнослужащих. Кроме того, глава государства распорядился выделить средства строительство нового жилья.

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