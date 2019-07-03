Раскрыт план Путина по ликвидации наводнения

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании наводнения в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства установил особый уровень реагирования и привлек к ликвидации последствий паводка армейские формирования. Также Путин поручил правительству выделить средства из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного жилья и на строительство новых домов.

Кроме того, сельскохозяйственным товаропроизводителям помогут в восстановлении посевных площадей и предоставят субсидии на погашение процентов по кредитам. Правительству региона также поручено не допустить роста цен на товары и услуги первой необходимости.

Ранее 3 июля в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по Иркутской области сообщили, что число погибших в результате паводка увеличилось до 20.

Чрезвычайная ситуация из-за наводнения, вызванного затяжными дождями и подъемом рек, объявлена в шести районах Иркутской области. Затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что из резервного фонда правительства на помощь пострадавшим будет выделено более 660 миллионов рублей. По версии специалистов географического факультета Иркутского государственного университета, причиной наводнения стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!