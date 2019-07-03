Увеличилось число погибших во время наводнения в Иркутской области

В результате наводнения в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.

О пропавших без вести собеседник агентства не упомянул.

Ранее сообщалось, что в результате паводка погибли 18 человек. Среди пропавших без вести числилось 17 человек.

Чрезвычайная ситуация из-за наводнения, вызванного затяжными дождями и подъемом рек, объявлена в шести районах Иркутской области. Затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что из резервного фонда правительства будет выделено более 660 миллионов рублей на помощь пострадавшим. По версии специалистов географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), причиной наводнения стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

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