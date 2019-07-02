Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата. Об этом сообщается на сайте Иркутского государственного университета (ИГУ).

Специалисты географического факультета ИГУ провели анализ погодных и климатических факторов, которые привели к паводкам. Выяснилось, что в регионе произошла уникальная ситуация, при которой в западной части Иркутской области наблюдалось взаимодействие сразу трех воздушных масс — арктической, субтропической и крайне редкого в регионе влажного воздуха с Тихого океана.

К тому же в регион, который и так подвержен паводкам, 25 и 26 июня пришел тропический циклон, а также холодный циклонический вихрь. «Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и соответствующих осадков», — отметили в ИГУ.

По мнению ученых, из-за глобальных изменений климата подобные происшествия могут повториться в будущем.

Ранее 2 июля в Минздраве сообщили, что эпидемиологическая ситуация в Иркутской области может обостриться после схода воды. В ведомстве отметили, что в регионе может начаться вспышка кишечной инфекции и геморрагической лихорадки, которую разносят грызуны.

В шести районах Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнения, вызванного подъемом рек и затяжными дождями. Из-за паводка оказались затоплены более 6,7 тысячи жилых домов. В результате наводнения погибли 14 человек, 13 пропали без вести, сообщили в МЧС России. Опознать удалось 13 погибших, детей среди них нет.

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